Fortaleza sediará o X Congresso Cearense de Direito das Famílias e Sucessões

O X Congresso Cearense de Direito das Famílias e Sucessões, que reúne palestrantes de renome nacional para debater temas cruciais e atuais sobre o tema, acontecerá entre os dias 10 e 11 de abril, no auditório da Escola Superior da Magistratura do Ceará (ESMEC), em Fortaleza.

Segundo Melissa Ourives, advogada e vice-presidente do IBDFAM/CE, o congresso será uma excelente oportunidade para construir pontes no sistema de justiça por meio das trocas de conhecimento.

“Para além disso, promover o contato dos estudiosos do curso de Direito com palestrantes nacionais renomados”, ressalta. Estão previstas diversas palestras e o lançamento do livro Direto da Família com Perspectivas de Gênero, de Eduardo Cambi, desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná.

Janara Pinheiro, psicóloga e vice-presidenta da Comissão de Gênero e Violência Doméstica do IBDFAM/CE, enxerga que o momento é um avanço para o direito e trabalhos interdisciplinares.



“Inclusive com a Psicologia e Psicanálise, para discutir a aplicação dos protocolos de julgamento com perspectiva de gênero e racial, parentalidades, escuta de crianças e adolescentes, alienação parental, além da violência de gênero contra a mulher”, finaliza.