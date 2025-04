Homem desaparece após ser arrastado por correnteza em Caucaia

Corpo de Bombeiros foi acionado na madrugada desta sexta, 4, por possível afogamento no bairro Conjunto Metropolitano. Buscas serão retomadas neste sábado, 5

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), realizou buscas nesta sexta-feira, 4, por homem de 35 anos que teria sido levado por forte correnteza , em Caucaia , na Região Metropolitana de Fortaleza.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo informações repassadas pela corporação, durante chuvas, o homem teria tentado atravessar ponte na região por volta das 3h da manhã, mas acabou sendo levado pela forte correnteza. A vítima não sabe nadar.

O CBMCE foi acionado ainda na madrugada, atendendo a ocorrência de possível afogamento na rua Francisco Cordeiro, no bairro Conjunto Metropolitano.

Apesar de ter sido chamada na madrugada, os bombeiros não conseguiram realizar buscas aquáticas no período, devido à correnteza e riscos elevados de materiais submersos.

Pela manhã, as buscas foram retomadas, sendo realizada a varredura em 6 km do rio, com uso de drone. A operação foi interrompida na tarde de sexta-feira, 4, sem encontrar nenhum sinal da vítima.