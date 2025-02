Apresentação circense anima pacientes em tratamento contra o câncer no Casa Vida em Fortaleza

O Circo Celestia, em parceria com o Instituto do Câncer do Ceará (ICC), realizou uma série de apresentações artísticas para os pacientes em tratamento no projeto social Casa Vida. O espetáculo, na última semana, celebrado no mês em que se comemora o Dia Mundial do Combate ao Câncer, faz parte das ações para promover o bem-estar aos pacientes no tratamento, em um atendimento humanizado.

Diariamente, o projeto Casa Vida acolhe cerca de 250 pacientes por dia, a maioria do Interior do Estado do Ceará. O espaço oferece acolhimento, suporte emocional e atenção humanizada aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que fazem o tratamento no Hospital Haroldo Juaçaba.