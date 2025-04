HPV: observatório lançado nesta quarta, 2, unifica dados sobre doença

Lançamento do Observatório Mulheres do Brasil / Crédito: Divulgação

Uma plataforma vai monitorar a cobertura da vacinação contra o HPV e a realização do exame preventivo em municípios brasileiros, incluindo cidades no Ceará. Ferramenta "Observatório Mulheres do Brasil" foi lançada em evento nesta quarta-feira, 2, na Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), em Fortaleza. Iniciativa acontece dentro do movimento Juntos Contra o HPV, realizado pelo Grupo Mulheres do Brasil, e busca integrar índices atualizados sobre o vírus, unificando informações de forma organizada e impulsionando ações estratégicas dos gestores públicos da área da saúde.