Vapt Vupt da Parangaba é inaugurado com capacidade de 1.910 atendimentos por dia

Vapt Vupt Parangaba funciona dentro do Shopping Parangaba e deve atender quase 2 mil pessoas por dia / Crédito: FÁBIO LIMA

A sétima unidade do Vapt Vupt foi inaugurada nesta terça-feira, 1º, no Shopping Parangaba. Com capacidade de atender 1.910 pessoas por dia, a unidade é a última prevista na Parceria Público-Privada (PPP) firmada entre o Governo do Estado e o consórcio Ceará Cidadão. Além do Vapt Vupt Parangaba, a PPP é responsável pela construção e administração das unidades Centro, Messejana, Papicu e Antônio Bezerra, em Fortaleza, e das sedes localizadas em Juazeiro do Norte e Sobral. O contrato assinado em 2013 tem o valor global de R$ 640.353.712,41 e duração de 15 anos.

Já em funcionamento, o Vapt Vupt Parangaba reúne órgãos como Secretaria das Finanças (Sefin), Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran), Tribunal Regional Eleitoral (TRE), entre outros. O local também contará com uma sala de vacinação e uma sala sensorial para autistas, que ainda estão sendo implantadas. O gerente da unidade, Magno Silva, explica que todos os atendimentos precisam ser agendados previamente por meio do site do equipamento: meuvaptvupt.com.br. No entanto, quem precisar de ajuda para realizar o agendamento, pode ir até o Vapt Vupt para marcar o horário com auxílio dos funcionários.

“A gente tem o E-Vapt, que é o nosso espaço digital, onde a gente inclui e ajuda as pessoas a fazerem o agendamento. Toda a equipe já está preparada para receber o cidadão, realizar esses atendimentos e também para instruir aqueles que não têm acesso em suas casas [à internet]”, afirma. A estudante de Direito Antônia Laurielia de Oliveira, 30, estava no shopping, viu que o Vapt Vupt estava aberto e aproveitou para marcar atendimento para emissão de Bilhete Único. “Achei muito bom ter um aqui, principalmente pro pessoal das universidades, tem várias aqui perto. É muito útil”, disse. A rede de Vapt Vupts realiza 17 mil atendimentos diários. Em 2024, foram 3 milhões de cidadãos atendidos nas seis unidades em funcionamento no ano.

Presente na inauguração, o governador Elmano de Freitas ressaltou as políticas de inclusão na contratação de jovens aprendizes, pessoas com mais de 50 anos e pessoas trans para o quadro de funcionários do equipamento. LEIA: Vapt Vupt amplia atendimentos e passa a oferecer serviços do CIEE e do INSS

“Eu considero que o mais importante é que aqui nós estamos aproximando o serviço público do cidadão, da sua casa, do seu local de moradia”, afirmou.

Também estiveram presentes na solenidade de inauguração a vice-governadora e secretária da Proteção Social, Jade Romero, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, e a vice-prefeita da Capital, Gabriella Aguiar. Prefeito Evandro Leitão, governador Elmano de Freitas, vice-governadora Jade Romero e vice-prefeita Gabriella Aguiar participam de inauguração do Vapt Vupt Parangaba Crédito: FÁBIO LIMA Governo estuda ampliação de Vapt Vupt para cidades mais populosas do Interior Com as sete unidades previstas na PPP de 2013 agora inauguradas, o governador disse que deve avaliar a possibilidade de expansão do serviço para outras cidades do Ceará, com base no critério populacional.