Programa Justiça Intinerante realizará atendimentos gratuitos no Vapt Vupt Centro

Entre os dias 2 e 4 de abril, será realizada a primeira edição do programa “Justiça Itinerante 2025”, no Vapt Vupt Centro, em Fortaleza. A iniciativa, promovida pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), tem o objetivo de facilitar o acesso da população a serviços judiciais.

O programa busca promover a conciliação de disputas antes que se tornem processos judiciais, abrangendo casos relacionados à pensão alimentícia, guarda dos filhos, reconhecimento de paternidade, divórcio, acidentes de trânsito, conflitos de vizinhança, cobrança e descumprimento de obrigações.