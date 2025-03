Arte na Praça celebra os 105 anos de Estrigas e a cultura cearense

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 30.03.2025: Homenagem aos 105 anos de Estrigas, Praça Nice e Estrigas (atrás do RioMar Fortaleza). (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

Estrigas nunca se rendeu à lógica do tempo. Suas obras, reflexo de uma mente inquieta e apaixonada pela arte, resistem às décadas e ecoam um profundo humanismo. Um homem que largou a segurança da profissão de dentista para viver como artista, que encontrou em um sítio do Mondubim um refúgio criativo e que fez do Minimuseu Firmeza um espaço de troca e inspiração.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Para homenagear a memória de um dos mais importantes artistas do Ceará, neste domingo, 30 de março, a Praça Estrigas e Nice, no bairro Papicu, em Fortaleza, foi palco de uma celebração que uniu história, arte e comunidade.

Entre pinceladas e palavras, artistas e amantes da arte se encontram para compartilhar sentimentos, histórias e inspirações. Luiza Helena Amorim falou sobre a obra de Estrigas, memórias afetivas e reflexões sobre o fazer artístico.

Luiza Helena Amorim, Pesquisadora História da arte e orgazadora do evento Crédito: AURÉLIO ALVES "Para ser artista, você não é apenas artista. Você também pode ser professor, curador, gestor, e acumular outras funções dentro do mundo da arte para se sustentar. E Estrigas foi um 'artista et cetera'", afirmou.

"Para ser artista, você não é apenas artista. Você também pode ser professor, curador, gestor, e acumular outras funções dentro do mundo da arte para se sustentar. E Estrigas foi um 'artista et cetera'", afirmou.

"Ele não era só artista plástico. Também foi crítico de arte, historiador da arte, escritor, museólogo e deixou vários livros publicados. Mas o maior projeto de arte do Estrigas foi o Minimuseu Firmeza. Você imagina o que é alguém transformar sua própria casa em um museu com a esposa?", completou. "A arte tem de ir aonde o povo está" A praça, que leva o nome do artista e de sua esposa, a artista Nice Firmeza, recebeu uma programação diversificada. O evento com mais participantes foi roda de bordado, coordenada pela professora Lucia Ferreira, uma experiência coletiva em que os participantes puderam, literalmente, tecer sua conexão com a arte de Estrigas.

Lucia Ferreira, com sua experiência no universo do bordado, explicou que o objetivo não era ensinar pontos, mas criar um espaço de troca de conhecimentos, onde os participantes bordaram juntos, inspirados por um desenho criado a partir de uma foto de Estrigas em seu ateliê. Lucia Ferreira fez aulas de bordado com a artista Nice Firmeza, esposa de Estrigas Crédito: AURÉLIO ALVES