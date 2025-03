Procurador de 74 anos que cumpria pena por homicídio de delegado morre em presídio no Ceará

Na época do crime, em 2008, Ernandes foi preso em flagrante e, no começo do ano de 2023, houve a decisão condenatória definitiva. O condenado foi preso quatro vezes em um período de 15 anos.

Em uma das vezes que foi detido, o procurador teria jogado o veículo no qual fugia em direção aos agentes da Polícia Civil do Distrito Federal e acabou levando um tiro de raspão.

O caso

Cid foi morto aos 60 anos de idade com um tiro efetuado por Ernandes. Cid Júnior foi morto aos 60 anos com tiro disparado pelo procurador. Na ocasião, as mulheres dos dois homens, a mãe de Cid e funcionários de Ernandes estavam na residência. O crime aconteceu no fim da tarde de 13 de agosto de 2008, na casa do procurador, em Precabura, no Eusébio.

A vítima teria ido buscar a mãe, que fora convidada pelo acusado para conhecer a casa. O Ministério Público, juntamente com os advogados de acusação da família da vítima, defendeu que a ação de Ernandes foi deliberada.