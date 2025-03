Março roxo: epilepsia é tema de roda de conversa em Fortaleza

Evento reuniu cerca de 120 pessoas para discussões sobre o tema / Crédito: Larissa Pinheiro/Epilepsia Fortaleza

Cerca de 120 pacientes e pais de pessoas diagnosticadas com epilepsia participaram de uma roda de conversa sobre a doença durante este sábado, 29, em Fortaleza. O evento, realizado no bairro Edson Queiroz, faz alusão ao Março Roxo, mês dedicado à conscientização sobre a condição neurológica em todo o mundo. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Durante toda a manhã, o grupo de ouvintes pôde trocar informações, contatos e experiências já vividas no trato com a epilepsia. Além disso, os inscritos puderam conversar com especialistas nas áreas da saúde e direito sobre a doença.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Estamos tendo discussões de alto nível técnico, passando informações de qualidade para a população. Muitas pessoas estão podendo tirar as suas dúvidas, e quanto mais a gente informa, quanto mais a gente esclarece, a gente diminui o preconceito e fortalece essas famílias para que elas lutem pelos direitos delas”, explica.

LEIA TAMBÉM: Projeto oferece capacitação gratuita para OSCs esportivas A ação foi promovida pelo grupo Epilepsia Fortaleza em alusão ao Março Roxo, mês dedicado internacionalmente à disseminação de informações sobre a doença. A programação neste sábado contou com explanações de nutricionistas, neurologistas e outros profissionais da saúde especialistas nesta condição neurológica, além de resposta à dúvidas enviadas previamente pelos participantes. Entre os presentes esteve também o advogado Robsdean Machado, que também atua junto a pacientes com a doença. Entre as muitas questões abordadas estiveram o direito legal da pessoa com epilepsia ao tratamento, bem como a medicação disponível no Sistema Único de Saúde (SUS).

Quem experiencia essa troca de vivências afirma ser uma forma bastante efetiva de auxiliar nos cuidados com a doença. Esse é o caso de Átila Lyncon, 38, pai de primeira viagem de uma criança com epilepsia e que destaca a praticidade do grupo para ajudar nas situações cotidianas. “Antes a gente demorava semanas para conseguir alguma informação. Agora com o grupo e a experiência das outras mães, a gente tem quase que de imediato. Às vezes falta uma medicação e coloco a dúvida lá se dá para substituir, dicas de neuro, ‘rapaz qual a nutri que a gente vai?’ ‘Essa está atendendo? Essa não está?’. A informação rápida tem beneficiado tanto a mim quanto à minha esposa e ao meu filho, que é o beneficiário maior”, conta o pai do pequeno Átila, 2. Os canais de contatos e informações do Epilepsia Fortaleza existem no Instagram, através do perfil @eplepsiafortaleza e do Whatsapp, cujo o link para o grupo de pais está disponível no perfil da rede social.