Polícia prende 55 pessoas suspeitas de violência doméstica no Ceará

Imagem de apoio ilustrativo. Prisões foram realizadas pela Polícia Civil do Ceará e Militar / Crédito: Reprodução/COF

Durante a sexta-feira, 7, até o domingo, 9, o total de 55 pessoas foram presas suspeitas de crimes de violência doméstica. Ao todo, 26 mandados de prisão e 29 flagrantes contra investigados por crimes contra o público foram registrados. As prisões aconteceram em municípios cearenses e nos estados do Rio de Janeiro e Distrito Federal. As capturas aconteceram por meio de ação coordenada pela Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol/SSPDS), da Coordenadoria de Inteligência (Coin/SSPDS), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Em Fortaleza, 15 mandados de prisão foram cumpridos nos bairros Bom Jardim, Granja Portugal, Planalto Ayrton Senna, Papicu, Jacarecanga, Centro, Vicente Pinzón, José Bonifácio, Jangurussu e Prefeito José Walter.

Entre as tipificações contra os investigados que resultaram em prisões estão crimes de estupro de vulnerável, descumprimento de medidas protetivas e outros crimes sexuais. Demais mandados foram cumpridos em presídios da Região Metropolitana de Fortaleza. Um homem dentro do sistema prisional teve mandado cumprido em uma unidade em Aquiraz. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o indivíduo possui uma extensa ficha criminal por crimes de homicídios, integrar organização criminosa, associação criminosa, roubo e tráfico de drogas.