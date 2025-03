IJCPM abre inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos em Fortaleza

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 18-05-2023: Jovens de comunidades do Instituto JCPM visitam à exposição do Van Gogh Live no Rio Mar Fortaleza. (Foto: Samuel Setubal) / Crédito: Samuel Setubal

O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM), área social do grupo JCPM, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), divulga inscrições para quatro cursos profissionalizantes gratuitos. Os curso são: Assistente de Tecnologia da Informação, Manutenção de Smartphones, Assistente Administrativo e Ferramentas de Marketing Digital. Podem se inscrever jovens que residem no entorno dos bairros Papicu e Presidente Kennedy, com idade mínima de 18 anos, que estejam cursando o segundo semestre do 3º ano do Ensino Médio ou que já tenham concluído essa etapa escolar. Também é requisito serem oriundos da rede pública de ensino com prioridade para aqueles que realizaram e concluíram as Oficinas Multidisciplinares ofertadas pelo IJCPM.

As capacitações ocorrerão entre os meses de abril e maio, no horário das 8 às 12 horas nas sedes do IJCPM dos bairros ofertados.