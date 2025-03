Maratonista marroquino denuncia ataques xenofóbicos em Fortaleza

O maratonista marroquino Jamal Soufane denunciou nas redes sociais ter sido alvo de agressões verbais e físicas com cunho xenofóbico enquanto corria na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza, na manhã deste domingo, 23.

Em um vídeo publicado no Instagram, Jamal relatou que dois homens o atacaram sem motivo aparente. “Decidiram, do nada, me atacar. Chegou um senhor e pulou em cima de mim, queria bater em mim… Depois, ele e um amigo dele começaram a me xingar”, afirmou.