14ª Caminhada Penitencial reúne milhares de pessoas na manhã deste domingo, 23

A multidão , que saiu às 7 horas da Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Saúde, no bairro Mucuripe, carregou uma grande cruz pelas avenidas da Abolição, Historiador Raimundo Girão, Pessoa Anta e Alberto Nepomuceno, com destino à Catedral Metropolitana de Fortaleza .

Antônio Francileudo, um dos organizadores da Caminhada Penitencial e diretor-geral da Faculdade Católica, celebrou a notícia. Ele afirma que diversas orações estavam sendo feitas desde a internação do sumo pontífice.

“A Igreja no mundo inteiro tem rezado pela saúde do papa. Na Arquidiocese e em todas as paróquias, isso tem sido muito presente, com orações em grupos e na Igreja como um todo. Na própria celebração eucarística, temos rezado pela recuperação do papa”, conta.

Antônio ressalta que é “obrigação” rezar pela saúde do líder religioso.