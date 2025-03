Oficial de arbitragem é morto a tiros no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza

O oficial de arbitragem David Jefferson Ribeiro dos Santos foi morto a tiros no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza, na noite dessa quinta-feira, 20. A vítima residia moradora do bairro Conjunto Ceará e era integrante do Quadro Nacional de Oficiais de Arbitragem.

A vítima estava pilotando uma motocicleta quando foi atingida por disparos de arma de fogo e morreu no local, na rua Carícia de Menina. O trecho da via era de terra e havia pouca iluminação. Não há informações sobre a motivação do crime.