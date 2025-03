Adolescente autista é morto com mais de 10 tiros em Fortaleza

O adolescente Germano Lúcio, de 13 anos, foi morto com mais de 10 tiros na noite dessa quinta-feira, 20, no bairro Cristo Redentor, em Fortaleza. O menino era autista e foi atacado por integrantes de uma facção criminosa nas proximidades da própria casa.

De acordo com fontes policiais, o menino saiu da própria residência e, em questão de minutos, foi baleado e morto. A família recebeu a informação e foi ao local. Germano morava com a mãe e era querido no bairro.