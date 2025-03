Em treinamento, Marinha transporta míssil para Fortaleza e faz lançamento em área isolada

Míssil foi transportado do Rio de Janeiro para Fortaleza / Crédito: Divulgação/Marinha do Brasil

A Marinha do Brasil (MB) realizou, durante a última sexta-feira, 21, um treinamento para o transporte e lançamento do Míssil Antinavio Nacional de Superfície (Mansup), em Fortaleza. O equipamento foi transportado do Rio de Janeiro para Fortaleza e lançado em área isolada no litoral da Terra do Sol.

A operação faz parte do projeto Mansup, que visa desenvolver e produzir esse tipo de material bélico com tecnologia 100% nacional. O intuito a longo prazo é aumentar o poder de combate da Força Naval brasileira e contribuir para a soberania da Amazônia Azul, na vertente litorânea do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN).