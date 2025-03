Maria da Penha será agraciada com título de Doutora Honoris Causa pela UFC

A ativista Maria da Penha será agraciada com o título de Doutora Honoris Causa, pela Universidade Federal do Ceará (UFC), nesta quinta-feira, 20, no auditório da reitoria, às 18 horas. O evento é gratuito e aberto ao público, limita à lotação do auditório.

Ex-aluna da UFC, Maria da Penha Maia Fernandes cursou Bioquímica e Farmácia na instituição. É reconhecida como símbolo da luta pela reivindicação dos direitos femininos e contra a violência doméstica.