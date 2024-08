O POVO entrega medalha Albanisa Sarasate à Maria da Penha

Na esteira das comemorações dos 18 anos da Lei Maria da Penha (lei nº 11.340), o enfrentamento à violência contra a mulher foi tema de debate no Espaço O POVO de Cultura & Arte. No evento, a farmacêutica Maria da Penha, que dá nome à Lei, foi homenageada com a Medalha Albanisa Sarasate, instituída por Demócrito Dummar, presidente do O POVO de 1985 a 2008, e concedida a personalidades notáveis.

A homenagem foi entregue pelo presidente-executivo do O POVO, João Dummar Neto. "A medalha é entregue aos amigos da Casa, do O POVO, e aos amigos de relacionamento que nós adquirimos ao longo do tempo. É uma declaração de bem-querença, é uma declaração de que nós estamos atentos e do lado. Acompanhando todas as causas ligadas a este ponto, que é tão sensível. E que ela pode contar com a Casa, a nossa Casa. A gente defende bandeiras e essa é uma bandeira que a gente não abre mão", frisa Dummar Neto.

"Eu me sinto muito honrada porque a gente conhece O POVO, sabe que o jornal trabalha com educação, que é um jornal de grande credibilidade. Eu me sinto muito honrada com essa homenagem", agradece Maria da Penha, que é autora do livro “Sobrevivi... posso contar” (1994) e fundadora do Instituto Maria da Penha (2009).