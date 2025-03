Postos de saúde de Fortaleza começam a receber medicamentos que estavam em falta

Representante municipal explicou que para garantir os medicamentos é necessário fazer uma programação entre a segunda quinzena de novembro e a primeira quinzena de dezembro, pois depois desse período a indústria farmacêutica "fecha as portas" e permanece assim até pelo menos meados de janeiro.

No entanto, ela destacou que não houve esse planejamento na administração passada e que não havia nada programado para os três primeiros meses de 2025. "Recebemos a secretaria de saúde do Município com quase todas as medicações zeradas", disse a secretária.

Além disso, Socorro pontuou que gestão anterior deixou muitas dívidas e que existia um déficit "significativo" de verba para atender demandas como a de abastecimento de medicamentos. "Nós já temos o recurso pra bancar o que é necessário nas nossas unidades básicas de saúde", garantiu.