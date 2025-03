Acusado de integrar facção criminosa foge durante escolta da Polícia Penal em Fortaleza

O preso Otávio Nicolas Lima da Silva se evadiu durante uma escolta externa da Secretaria da Admininstração Penitenciária (SAP) no Centro de Fortaleza. A fuga do interno foi registrada na quarta-feira, 12, e confirmada pela SAP no dia seguinte.

Otávio é interno da Unidade Prisional 4, da Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, e estava preso por integrar a facção criminosa Comando Vermelho (CV). Ele também responde na Justiça por crime de homicídio. A SAP não informou sobre o motivo da escolta.