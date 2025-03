Fortaleza: homem teria matado mulher a facadas após ela recusar relação sexual

A 9ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi a unidade responsável pela investigação do caso / Crédito: FERNANDA BARROS

No último dia 2 de março, o Ministério Público Estadual (MPCE) denunciou Antônio Carlos Ferreira da Silva, de 54 anos, pela morte de Ediana Barreto da Silva, de 35 anos, crime ocorrido no último dia 15 de dezembro no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza.

Conforme a denúncia, Antônio Carlos praticou o crime após tentar manter relações sexuais com a vítima e ela resistir. Ainda de acordo com o MPCE, o acusado esfaqueou-a quatro vezes e, em seguida, colocou a faca na mão esquerda da vítima para tentar simular um suicídio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “No entanto, ainda que se falasse em suicídio, a perícia foi categórica ao demonstrar a direção do esgorjamento: da esquerda para direita, um movimento que seria incompatível com alguém canhoto, como o acusado tentou encenar”, afirmou na denúncia o promotor Ythalo Frota Loureiro.



A investigação da 9ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (9ª DHPP) apontou que Ediana havia saído de uma festa, por volta das 4h40min, quando discutiu com a companheira e decidiu ir até a um bar localizado nas proximidades da Areninha do Planalto Ayrton Senna.

O MPCE apontou que a vítima estava em um estado de vulnerabilidade, já que exame de alcoolemia indicou que ela estava com uma concentração de etanol no sangue nove vezes maior que o limite de detecção — 17,65 decigramas de etanol por litro de sangue. No bar, Antônio Carlos se aproximou e se ofereceu para pagar a conta de Ediana, o que ela recusou. A vítima, então, foi até uma banca de lanches nas proximidades e Antônio Carlos voltou a abordá-la. Os dois sentaram-se juntos e, em seguida, Antônio Carlos convidou-a para a casa dele.

Em depoimento, Antônio Carlos disse que havia ido para casa com Ediana e uma outra mulher e que esta última é quem teria cometido o crime.

Testemunhas chegaram a dizer que viram o suspeito sair de casa, por volta das 9 horas, dizendo: “vocês duas se comportem”, o que, para o MPCE, foi o fingimento de uma “realidade inexistente”.

“No entanto, essa versão é integralmente rechaçada pelas testemunhas, que asseguraram tê-lo visto entrar em casa apenas com a vítima EDIANA e não observaram a suposta motocicleta vermelha mencionada por ele”, diz a denúncia.