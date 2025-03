Moradoras do Boa Vista questionam indenização para desapropriação de casas

Parte das residências na rua já foram demolidas, enquanto algumas das que restaram lidam com os prejuízos estruturais deixados pelas demolições / Crédito: FÁBIO LIMA

As casas da rua José Messias Matos, popularmente conhecida como Travessa Lagoinha, no bairro Boa Vista, em Fortaleza, têm sido motivo de impasse entre moradores e o Governo do Estado. Isso porque os imóveis estão inseridos na área de revitalização do rio Cocó e deverão ser demolidos devido aos riscos de enchentes. Comandadas pela Secretaria das Cidades (SCidades) as obras preveem a retirada de 366 residências do local, das quais 278 já foram demolidas. Em contrapartida para as famílias que perdem seus imóveis, o Estado tem proposto uma indenização, valorada por análise de empresas do ramo da engenharia.

O dilema dessa negociação, entretanto, tem sido os valores propostos pela pasta estadual às famílias ainda presentes na Travessa. Quem mora às margens do Rio, ratifica os recorrentes problemas que surgem durante o período de chuvas, mas alerta que sem aquele local, não têm para onde ir. “Minha casa hoje é comprometida. Está até interditada. Mas daqui eu vou pra onde? Pra rua? Pra onde é que eu vou? Com esse chuvaral, eu estou vendo a hora morrer. Vão me dar minha vida de volta? Ninguém vai me dar minha vida ou a da minha filha de volta”, afirma Celina Matos, 59, moradora do local há 40 anos. Mesmo diante dos riscos, muitas famílias têm optado por continuar morando na rua José Messias Matos por medo de não conseguirem comprar uma residência em outro lugar com o valor pago pelo Estado. No caso de Celina, a proposta foi apresentada foi de R$ 80 mil pela residência de dois andares, quantia que ela considera irrisória perante o imóvel.

Além do aspecto financeiro, a batalha por uma indenização maior tem afetado também a vida pessoas dos moradores, já que alguns tiveram agravos em problemas de saúde devido ao estresse causado pela negociação. Celina, por exemplo, precisou mandar a mãe para morar com uma irmã no município de Uruburetama, distante 115,79 km quilômetros de Fortaleza. Sem a presença da mãe e com forte temor a cada chuva forte que possa comprometer a estrutura da residência, os dias na Travessa têm sido cada vez mais aflitos para Celina. Segundo auxiliar de cozinha, a vontade já é de sair do local, mas sem uma indenização suficiente para comprar um outro imóvel, ela se sente condenada a viver entre as angústias de uma queda eventual da casa, que está interditada pela Defesa Civil há três anos, e a falta de dinheiro para continuar a vida em um lugar mais seguro. “As chuvas estão chegando com gosto de gás e eu sem saber o que eu vou fazer, com a mão na cabeça. Porque minha vida e a da minha filha estão em jogo. E eles não têm a ação de me indenizarem. Não me chamam para indenizar em um preço que eu possa comprar minha casa”, relata.

Além de Celina, O POVO conversou com outras três moradoras do local, que apesar de não enfrentarem os riscos de desabamento vividos pela vizinha, também buscam uma indenização que permita comprar uma nova casa após a demolição dos imóveis. A primeira delas, Maria Algediva, conhecida pelos habitantes do bairro como Norma, conta viver lá há mais de quatro décadas e lembra tudo o que construiu ao lado do já falecido esposo. Ainda em vida, o casal comprou a casa e fez uma série de empréstimos para reformá-la, que resultaram na morada, que segundo ela, pouco sofre durante as chuvas e garante o conforto também para o filho, com quem divide a residência. Após tantos investimentos, a aposentada vê a proposta de aproximadamente R$ 100 mil feita pela Secretaria das Cidades como irrisória, e pontua que este valor não garante a conquista de um novo lar, além de significar a perda de tudo aquilo que a família levou anos para conquistar.

Entre os principais questionamentos das famílias ainda presentes ali está a disparidade de propostas feitas pelo Governo do Estado, já que para algumas casas, as propostas alcançaram cifras maiores, enquanto as delas, as quais julgam ter valor maior do que as já negociadas, recebem quantias inferiores. “Oferecem R$ 50 mil nessa casa e R$ 50 mil em uma casa que tem aí nos fundos que era a oficina do meu marido. Só um dinheiro desse não dá para comprar uma casa em lugar nenhum. Enquanto outros, casebresinhos botaram R$ 130, R$ 120 mil. Não sei porquê essa desvalorização”, pontua. Em caso parecido, Tereza Nogueira, 74, é mais uma a questionar os valores ofertados. Além do baixo preço, a idosa ressalta o desgaste que têm sido as idas até as negociações com a Secretaria, que pouco têm rendido para os moradores.