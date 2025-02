Carro pega fogo na avenida Ministro José Américo, no bairro Cambeba

Um incêndio atingiu um carro na avenida Ministro José Américo, no bairro Cambeba, em Fortaleza. A ocorrência foi registrada na manhã desta segunda-feira, 24, por volta das 7h32min. A condutora do automóvel estava no local, mas conseguiu escapar sem ferimentos e não precisou de atendimento médico.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) informou, em nota, que ao chegar no local constatou que o carro havia sido completamente consumido pelas chamas. Os militares realizaram a extinção do fogo remanescente e o rescaldo para evitar a reignição do incêndio.