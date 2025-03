Quarta-feira de Cinzas: veja o que funciona em Fortaleza

Na Quarta-feira de Cinzas, serviços em Fortaleza retomam gradualmente as atividades. Veja o que abre e fecha no comércio, transporte, bancos e órgãos públicos

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informa que, na Quarta-feira de Cinzas, os ônibus operarão conforme a grade de horários de sábado, incluindo linhas especiais. Além disso, três ônibus reservas estarão disponíveis no Terminal Messejana, das 7h às 19h.

Após os dias de folia do Carnaval 2025, a Quarta-feira de Cinzas, em 5 de março, marca a retomada gradual das atividades em Fortaleza. Serviços públicos, comércio e transporte coletivo terão horários normais, enquanto alguns estabelecimentos ainda seguirão programação diferenciada. Confira.

Os trens do Metrofor voltam a funcionar na quarta-feira a partir das 11h, seguindo a programação normal até o encerramento das operações em cada linha.

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) terá expediente único a partir das 14h. Até esse horário, o atendimento seguirá em regime de plantão para demandas urgentes.

De acordo com a Enel, as lojas de atendimento fecharão entre os dias 1º e 4 de março, reabrindo na quarta-feira, 5, a partir de meio-dia.

As agências dos Correios retomam o funcionamento na quarta-feira à tarde.

- Interior do Estado: Plantão das 8h às 14h.

O funcionamento das lojas de rua e dos shoppings será retomado gradualmente, com horários variando de acordo com cada estabelecimento.

As agências bancárias reabrem nesta quarta-feira, a partir das 12h.

Casas lotéricas

As lotéricas poderão definir individualmente seus horários de funcionamento.

Padarias

O funcionamento das padarias será facultativo, variando conforme cada estabelecimento.

Supermercados

Os supermercados de Fortaleza e região metropolitana funcionarão normalmente na Quarta-feira de Cinzas.

Quarta-feira de Cinzas: horário de funcionamento dos shoppings em Fortaleza

Os shoppings retomarão suas atividades a partir de horários diferenciados:

RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Lojas, alimentação e lazer funcionam normalmente.

Shopping Parangaba

Lojas e quiosques abrem das 10h às 22h; alimentação e lazer, das 11h às 22h.

Via Sul Shopping

Lojas e quiosques funcionam das 10h às 22h; alimentação e lazer, das 11h às 22h.

North Shopping Fortaleza

Lojas e quiosques funcionam das 10h às 22h; alimentação e lazer, das 11h às 22h.

North Shopping Jóquei

Lojas e quiosques funcionam das 10h às 22h; alimentação e lazer, das 11h às 22h.

North Shopping Maracanaú

Lojas e quiosques funcionam das 10h às 22h; alimentação e lazer, das 11h às 22h.

Centro Fashion Fortaleza

Permanecerá fechado, retomando as atividades na quinta-feira, 6 de março.

Shopping Giga Mall

Permanecerá fechado na quarta-feira, reabrindo na quinta-feira, 6 de março.

Terrazo Shopping

Lojas e quiosques abrem a partir das 12h; praça de alimentação e lazer funcionam a partir das 11h.

Iguatemi

Na quarta-feira de Cinzas (5), o shopping Iguatemi Bosque retomará seu expediente habitual. As lojas e quiosques abrirão a partir das 10h, enquanto as praças de alimentação funcionarão das 11h às 22h.

O setor de lazer e o cinema iniciarão as atividades às 13h. Supermercados manterão o atendimento normal, das 7h às 22h. Serviços como farmácias, pet shop e clínicas também funcionarão dentro do horário padrão do shopping.

Grand Shopping

Quarta-feira de Cinzas (05/03)



Lojas e quiosques: 10h às 22h



Alimentação e lazer: 11h às 22h



Bancos: 12h às 16h



Cinema: Conforme a programação

