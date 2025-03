Quatro homens morrem após carro colidir em animal em Cascavel

Imagens feitas do local do acidente mostram que, após a colisão, o veículo desceu um barranco. Além dos quatros mortos, que não tiveram a identidade divulgada pela SSPDS, outras duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas para uma unidade hospitalar.

“Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas para a ocorrência, que está a cargo da Delegacia Municipal de Cascavel”, informou a nota da SSPDS.