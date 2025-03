Pedreiro morre após muro de obra cair em cima dele em Fortaleza

Após a ocorrência, equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas e realizaram diligências no local. A Delegacia do 2º Distrito Policial (2º DP) está a cargo das investigações acerca do caso.



Conforme Francisco Roberto dos Santos, membro da direção do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, em 2025, este já é o quinto acidente da categoria com morte no Ceará.