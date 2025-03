Moradores do Conjunto Ceará, em Fortaleza, se mobilizam nas buscas de idoso desaparecido

O senhor Francisco Agamenon Barbosa Martins, de 65 anos, desapareceu no dia 26 de fevereiro e foi visto pela última vez no bairro Conjunto Ceará , em Fortaleza. Todos os dias, os moradores do bairro se reúnem para procurá-lo. O mutirão se encontra em pontos específicos na tentativa de encontrar o idoso.

Há relatos de pessoas que afirmam ter visto ele no Centro de Fortaleza e outras no bairro Conjunto Ceará, o que faz a família cogitar a possibilidade dele estar fazendo o trajeto de ida e volta de ônibus.

Na sexta-feira, 28, moradores se reuniram nas buscas nas proximidades da avenida José Bastos. De noite, também houve registro de buscas no bairro Conjunto Ceará, onde uma pessoa afirmou ter visto o idoso. Neste sábado, uma nova busca foi organizada no bairro.

Polícia Civil investiga o caso

A fotografia do senhor Agamenon é divulgada pela família e também no perfil do Instagram da Delegacia dos Desaparecidos, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e no perfil do Conjunto Ceará Ordinário.

A família pede o compartilhamento das imagens e das informações visando concentrar o maior número de pessoas a procura do idoso.