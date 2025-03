Rodoviária de Fortaleza registra movimento intenso na véspera de Carnaval

FORTALEZA-CE, BRASIL, 28-02-2025: Movimentação no início do Carnaval, na Rodoviária Terminal Eng. João Thomé. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

O Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé, em Fortaleza, registrou movimentação intensa na tarde desta sexta-feira, 28, véspera de Carnaval. Carregando bolsas, caixas, mochilas e até sacolas, passageiros aguardavam por ônibus com destinos diversos, em busca de curtir a festividade ou "escapar" da folia. De acordo com a Socicam, administradora do equipamento, a estimativa é que entre os dias 27 de fevereiro e 5 de março um total de 54.164 pessoas tenham embarcado pelas estações do tipo na Capital.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Índice representa um aumento de 13% em relação à média normal de fluxo. No comparativo com 2024, a previsão indica uma alta de 2% do número de pessoas que vão viajar para dentro ou fora do Estado.

Sentada em uma das cadeiras da área de embarque, Antônia Maria, 34, se misturava as centenas de pessoas que passavam pelo espaço. Morando há dois anos em Fortaleza, ela aguardava o ônibus com destino para Sobral, de onde veio e terra na qual tem família. Antônia pretende descansar e rever parentes. "Eu gosto de sossego. Eu não gosto muito de bagunça. Eu não gosto muito de Carnaval", diz ela, que trabalha como babá na Capital e aproveita o momento de folga. Viajando sozinha, carrega consigo diversas caixas e sacolas. Dentro dos suportes leva, entre outras coisas, cestas básicas para os familiares.

Se há quem queira descansar, há também quem se entregue a folia. É o caso de Maria Guedes, 56, que esperava um ônibus para Recife (PE), onde irá ver o tradicional bloco carnavalesco Galo da Madrugada. Mesmo sem ter hospedagem na cidade, ela não desistiu de viver a experiência e resolveu fazer um "bate volta": planeja se trocar assim que chegar na rodoviária recifense e de lá se jogar no festejo, voltando para pegar o ônibus para Fortaleza no dia seguinte. Junto a vontade carrega apenas uma sacola verde, onde leva tudo o que precisa para a aventura, inclusive uma fantasia em homenagem a Fernanda Torres. "É um orgulho a gente ver o cinema brasileiro sendo respeitado. É a relevância do nosso cinema mundialmente. Esse filme, Ainda Estou Aqui, ter sido indicado para o Oscar é de uma relevância, é um orgulho. É para ser torcida, torcida de Copa do Mundo", diz.

Já as irmãs Tais Caren, 21, e Tainá Ingrid, 19, aguardavam a viagem para Bela Cruz com intuito tanto de de descanso como de aproveitar a folia. Elas desejam curtir o momento com a família, mas também irem aos shows marcados para acontecer na cidade, que terá ainda o tradicional "mela-mela".