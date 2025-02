Amostra que identificou novo coronavírus em morcego foi colhida em laboratório do Ceará

Vírus é o primeiro identificado na América do Sul que tem semelhança ao causador da Síndrome Respiratória do Oriente Médio (Mers, em inglês)

Uma nova variante do coronavírus em morcegos foi encontrada a partir de amostras do Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará (Lacen-CE). Vírus é o primeiro identificado na América do Sul que tem semelhança ao causador da Síndrome Respiratória do Oriente Médio (Mers, em inglês).

Descoberta do agente patogênico consta em estudo publicado em janeiro recente no periódico Journal of Medical Virology. Trabalho foi realizado por pesquisadores de São Paulo e do Ceará, em parceria com a Universidade de Hong Kong, da China.