Adolescente de 16 anos que estava desaparecida é encontrada morta em Monsenhor Tabosa

Uma adolescente de 16 anos foi encontrada sem vida e com marcas de violência nessa segunda-feira, 24, no município de Monsenhor Tabosa , a 254,26 quilômetros de Fortaleza . Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), a vítima estava desaparecida desde o último dia 5.

As capturas aconteceram pelo Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi), da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

O corpo da jovem foi encontrado na região da Ladeira das Queimadas, na zona rural do Município. No local, uma equipe da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) colheu indícios para auxiliar nas investigações do crime. Ainda não há informações da motivação do homicídio.

Os dois adultos presos foram autuados em flagrante por ocultação de cadáver. O adolescente foi autuado por ato infracional análogo ao crime de ocultação de cadáver.