Pacajus: colisão frontal entre dois caminhões deixa motoristas mortos na BR-116

Uma carreta colidiu com um caminhão baú que transportava refrigerantes e deixou dois mortos e um ferido, na noite desta segunda-feira, 24, por volta das 23h, no trecho do quilômetro 54 da BR-116 , em Pacajus , na Região Metropolitana de Fortaleza.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi enviada para o desencarceramento das vítimas.

Em seguida, a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) recolheu os corpos das vítimas do acidente. O passageiro do caminhão baú conseguiu sobreviver.

A via foi bloqueada pela Polícia Rodoviária devido a carga dos refrigerantes do caminhão ter sido espalhada pela estrada.