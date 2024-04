Dez bairros de Fortaleza têm alta incidência de casos de dengue

Dez bairros de Fortaleza concentram alta taxa de incidência de casos de dengue desde o início do ano até a Semana Epidemiológica 11 (SE), relacionada ao último dia 13 de março. Os dados são do mais recente boletim epidemiológico das arboviroses divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

De acordo com o gerente da Célula da Vigilância Ambiental e Riscos Biológicos da SMS, Atualpa Soares, apesar das poucas confirmações, o cenário é de alerta para os próximos meses. “Temos menos de 150 casos confirmados. Está no viés de transmissão baixíssima . Contudo, a gente sempre lembra que os meses mais críticos começam a partir de março, que é quando as nossas chuvas se intensificam”, disse.

Os dados apontam para um cenário epidemiológico positivo em comparação ao mesmo período do ano passado em Fortaleza. A Capital teve redução de 46% das notificações da doença neste ano. Entre a primeira SE e a décima SE em comparação a 2023, foram 3.634 notificações no ano passado e 1.959 notificações neste ano.

A maioria dos casos notificados foram registrados em adultos de 19 a 59 anos, com 1.416 notificações. Em seguida, em crianças e adolescentes de 10 a 18 anos, com 256 casos; em crianças, de 0 a 9 anos, foram 178, e idosos acima de 60 anos, 112.

Ainda segundo Atualpa, as ações estão sendo intensificadas neste momento para evitar o aumento de casos nos próximos meses.

“Nossos índices epidemiológicos mostram que o vetor continua circulando. Apesar de poucos casos, não é o momento de baixar a guarda”, avalia. Em Fortaleza, para solicitar vistorias nas residências ou denunciar possíveis focos de dengue, a população pode utilizar o telefone 0800 285 0880.

No Ceará, até a Semana Epidemiológica 13, há 10.885 casos notificados. Em relação aos confirmados, foram 1.088 casos de dengue no Ceará neste ano. No Estado, seis pessoas desenvolveram forma grave da doença e foram a óbito. Os dados do IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), compilados nesta terça-feira, 26.

Operação contra arboviroses é feita na Capital e Região Metropolitana de Fortaleza

Uma operação em conjunto com a Prefeitura de Fortaleza e o município de Caucaia foi realizada nesta terça-feira, 26, e segue até quarta-feira, 27, para combater o mosquito Aedes Aegypti – transmissor de dengue, zika e chikungunya. O objetivo é incentivar a população a adotar medidas preventivas contra arboviroses.

A Operação Fronteira foi iniciada no Conjunto Ceará e em mais sete bairros que fazem limite com Caucaia. Ao todo, 160 agentes de combate a endemias (ACEs) de Fortaleza vão percorrer cerca de 215 quarteirões e 15 mil imóveis. Em Caucaia, serão cerca de 50 agentes, visitando 4 mil imóveis em quatro bairros.

A diarista Clara Janaína, 33, teve chikungunya há seis anos e relembra os sintomas e sequelas da doença.