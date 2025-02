Suspeitos de matar motorista por aplicativo no Parque Iracema são presos

Em seguida, os criminosos fugiram correndo levando o celular de Pablo, que morreu no local do crime. Ainda segundo o APF, uma equipe de inteligência policial recebeu a informação sobre o paradeiro dos suspeitos.

Os policiais que participaram da prisão afirmaram que Iago confessou o crime, mas disse que foi Mikael quem desferiu as facadas. Conforme Iago, Mikael havia lhe chamado para a casa de uma menina no bairro Parque Iracema e, para isso, os dois pegaram um transporte por aplicativo.

Por volta das 22 horas de sábado, policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) localizaram Mikael e Iago em uma residência do Bom Jardim, onde foram presos.

Iago disse que já estava abrindo um aplicativo bancário para pagar a corrida, quando Mikael passou a atacar o motorista. Iago afirmou ter se assustado e saído correndo após o sangue da vítima espirrar em sua roupa.

Ele ainda disse não saber onde estavam a faca utilizada no crime e o celular roubado na ação. Submetidos a audiência de custódia neste domingo, 23, os dois suspeitos tiveram a prisão preventiva decretada.

"A liberdade dos presos afronta a sociedade, o cidadão trabalhador e cioso de seus deveres, e ameaça a ordem pública, impondo-se medida extrema, não sendo recomendável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade concreta da ação delituosa que relatada, que aliás crime hediondo, consoante art. 1º, II, c, da Lei nº 8.072/90 (latrocínio em que a vítima, quando no exercício do seu trabalho, motorista por aplicativo, foi violenta e covardemente esfaqueado, sem qualquer chance de esboçar defesa), circunstância fática que denota por sua gravidade em concreto que medidas cautelares alternativas à prisão não serão suficientes a conter o ímpeto dos autores do fato; sem contar que os mesmos já possuem registros de atos infracionais ou crimes, cf. fls. 96/107; não podendo este Juízo simplesmente devolver os indiciados ao estado em que se encontrava e, então, colocar em risco a integridade física/patrimonial de outras pessoas", afirmou na decisão o juiz Henrique Jorge Granja de Castro.