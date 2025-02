Menino de 11 anos é encontrado dois dias após desaparecer em Fortaleza

Menino de 11 anos foi encontrado por familiares nos arredores do centro de Fortaleza e não tinha sinais de violência

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que o menino não apresentava sinais de violência.

Um menino de 11 anos foi encontrado neste sábado, 22 , após passar dois dias desaparecido em Fortaleza. Familiares o encontraram no Centro da Capital e o encaminharam ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), para realização de oitivas.

A criança desapareceu na saída da Escola Municipal Frei Tito de Alencar Lima , no bairro Praia do Futuro II, na última quinta-feira, 20. Ao perceber a ausência, familiares registraram um Boletim de Ocorrência.

Menino de 11 anos foi encontrado por familiares

O menino foi encontrado por familiares no bairro Centro, que fica distante cerca de dez quilômetros da Praia do Futuro. A investigação foi realizada pela 12ª Delegacia do DHPP.

O departamento acionou o "Amber Alerts", sistema da empresa Meta que envia alertas em casos de desaparecimento, rapto ou sequestro de crianças. Em 2023, A Meta e o Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) assinaram um acordo para ampliar e auxiliar nas buscas de crianças e adolescentes desaparecidos.