PM que morreu após ser baleado por outro PM estava há 7 anos na corporação

Soldado Diego Victor do Nascimento Costa tinha 38 anos e era lotado no Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) / Crédito: Reprodução

O soldado Diego Victor do Nascimento Costa, de 38 anos — que morreu na tarde deste sábado, 21, após ser baleado por um outro PM no bairro Jardim América, em Fortaleza —, havia ingressado na corporação em 10 de outubro de 2017. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) divulgou uma nota de pesar pela morte do policial, que era lotado no Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur). “O Comando da Corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição”, pronunciou-se a PM-CE.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Nossas sinceras condolências pela perda. Que sua memória seja lembrada e que sua família encontre conforto e força para seguir adiante”, afirmou o comandante do policial, capitão Evilásio, conforme na nota divulgada pela corporação.