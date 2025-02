Penúltimo dia de Pré-Carnaval em Fortaleza: descentralização trouxe mais idades à festa

Foliões curtindo Pré-Carnaval 2025 na Praia de Iracema, em Fortaleza / Crédito: Gabriela Almeida/O POVO

Chegando na última semana de festividade, o Pré-Carnaval 2025 de Fortaleza atraiu um público diversificado nas 12 regionais da capital cearense. Na Praia de Iracema não foi diferente. E as histórias que se cruzam nesta matéria são dos 60 mais que resolveram cair no samba, além de relatos de reunião de muitas famílias. A folia começou por volta das 17 horas nas proximidades da avenida Historiador Raimundo Girão, no Meireles. As atrações ficaram a cargo dos blocos: Camaleões do Vila, Bonde Batuque, Baqueta Clube de Ritmistas e Unidos da Cachorra.

Para muitos foliões, o Pré-Carnaval é considerado melhor Todos os anos a funcionária pública aposentada, Dolores Nobre, 82, vem curtir os desfiles de Carnaval junto dos amigos, que ficam sentados na lateral da avenida observando a multidão passar.

Vestida com uma blusa de bloco e vários adereços, diz que o Pré é melhor do que o Carnaval na Cidade. Ela também aproveita o momento para sair um pouco da solidão: “É melhor do que ficar em casa, porque eu moro sozinha. Já sou viúva". A idosa caminha ao lado da amiga, Walkiria Filizola, 67, que investiu em um figurino colorido para aproveitar a festa. “Tá um pouco mais organizado [do que os outros anos] esse ano descentralizou, foi bem melhor", diz a aposentada, que mora há quarenta anos na Capital.

Foto: Gabriela Almeida/O POVO Marino Correia, 70, e Ítala Iara, 58, estão juntos há quatro décadas Junto há quatro décadas, o casal Marino Correia, 70, e Ítala Iara, 58, curte a folia carnavalesca utilizando fantasias que se complementam. Neste ano, o aposentado veio curtir os desfiles vestido de Charlie Chaplin e a aposentada de "Melindrosa". "Ela é a tampa da minha panela", diz. Investindo em uma fantasia toda amarela e cheia de brilhos, o comerciante Francisco Checo, 70, conta que todos os anos vem curtir o pré-Carnaval. “Já é uma tradição. O Carnaval pra mim é o Pré”. “É o melhor de todos. São os dias que mais tem animação”.

Francisco revela que ele próprio confecciona as fantasias e a dos amigos também. “Minha referência são as escolas de samba do Rio de Janeiro. Todo ano tem uma referência diferente”. Foto: Gabriela Almeida/O POVO Francisco Thesco, de 60 anos, confecciona as próprias fantasias O empresário, Eli Mário, 60, comenta que todos os anos vem curtir a folia do Pré-Carnaval. “Acredite, eu aprecio o Pré e o Carnaval fico em casa, no sítio”.