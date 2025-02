Homem vira réu acusado de matar líder comunitária na Barra do Ceará

A Justiça recebeu nessa quarta-feira, 19, denúncia do Ministério Público Estadual (MPCE) contra um homem acusado de matar uma idosa de 73 anos em outubro de 2024 no bairro Barra do Ceará , em Fortaleza .

A denúncia narra que, por volta de 11h30min, a vítima caminhava pela Avenida 20 de Janeiro quando foi surpreendida pela aproximação de um grupo composto por, pelo menos, três homens. Eles atiraram diversas vezes, sendo que quatro tiros atingiram Jane Mary. Ela morreu no local do crime e os executores fugiram logo após a execução.

As investigações da 8ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) identificaram que um dos criminosos utilizava uma tornozeleira eletrônica. Dados do monitoramento feito pelo aparelho mostram que Fabrício estava no local e no horário do crime.

Conforme o MPCE, a investigação indicou que o réu é integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV). A motivação do crime seria a desconfiança que ele e os outros executores tinham de que Jane Maria estava repassando informações de criminosos da região à Polícia.