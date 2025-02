Fortaleza: 254 guardas municipais tomam posse na próxima semana

Aprovados haviam sido chamados nos meses finais da gestão do ex-prefeito José Sarto (PDT), mas lista foi anulada pelo novo gestor, Evandro Leitão; posse ocorrerá em três dias e terá início na próxima segunda-feira, 24

A solenidade será dividida em três momentos, com início na segunda-feira, quando os novos guardas municipais poderão assinar o termo de posse e retirar os uniformes na sede da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec). A data também contará com evento de ambientação, fechado apenas para os membros recém-chegados.

Já na terça-feira, 25, os 254 agentes passarão por um treinamento para a cerimônia de posse, realizado no Ginásio Poliesportivo da Parangaba. O evento final ocorrerá na quarta-feira, 26, com cerimônia de posse aberta para convidados. Neste dia, será obrigatório o uso do fardamento da GMF.

Confira locais e horários da posse dos guardas municipais:

Assinatura do termo de posse e retirada de uniformes

Data: 24/02 (segunda-feira)

Horário: 9h às 11h



Ambientação

Data: 24/02 (segunda-feira)

Horário: 11h às 12h

Local: Sesec (Av. Padre Pedro de Alencar, 2230 - Messejana)