Trump diz que CEO da Apple planeja grandes investimentos nos EUA

O presidente Donald Trump afirmou, nesta sexta-feira (21), que o diretor-executivo da Apple, Tim Cook, planeja investir "centenas de bilhões de dólares" nos Estados Unidos, enquanto defende o sucesso de seu plano tarifário para impulsionar a economia.

"Ontem eu recebi Tim Cook da Apple no escritório, ele vai investir centenas de bilhões de dólares... Foi o que ele me disse. Agora ele tem que fazer isso", disse Trump em uma reunião dos governadores do país na Casa Branca.