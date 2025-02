Preso por importunação sexual em banheiro de shopping é solto após audiência de custódia

Homem teria filmado um professor de judô no banheiro do shopping enquanto praticava atos obscenos

Um homem preso por importunação sexual suspeito de filmar um professor de judô dentro do banheiro de um shopping localizado no bairro Joquéi Club , em Fortaleza, foi solto em audiência de custódia um dia após o caso.

O suspeito estaria praticando atos obscenos no banheiro do shopping e passou a filmar o homem que estava no banheiro vizinho. A vítima percebeu a situação e acionou a segurança do shopping e a Polícia Militar. O homem foi preso em flagrante.