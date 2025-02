Praias em Fortaleza: 11 trechos estão próprios para banho

Região do Meireles e Praia de Iracema concentra a maioria dos pontos adequados aos banhistas, enquanto a região da Barra do Ceará não é recomendada

As praias de Fortaleza tem 11 pontos próprios para banho e outros 20 impróprios para este domingo, 16, conforme o Boletim de Balneabilidade da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

A região do bairro Meireles é a que possui mais pontos próprios para banho, são cinco. Já a região oeste, onde está a praia da Barra do Ceará está, é a com mais pontos impróprios, são dez.