Guarda Municipal fará patrulhamento nas 110 areninhas de Fortaleza entre 16h e 22 horas

"Uma das atribuições da Guarda Municipal é ocupar os espaços públicos para garantir a segurança do cidadão fortalezense, atuando com patrulhamento preventivo e proximidade com as comunidades, especialmente em locais de grande fluxo", afirma o coronel Márcio Oliveira, secretário da Segurança Cidadã.

Em Fortaleza, os equipamentos fazem parte de uma política municipal voltada para a valorização e incentivo à prática esportiva. De acordo com a Prefeitura, os equipamentos contam com núcleos esportivos do Projeto Atleta Cidadão, coordenado pela Secretaria de Esporte e Lazer (Secel), que oferecem aulas gratuitas de futebol para jovens de 8 a 29 anos.

As areninhas são equipamentos compostos por campos com grama sintética, alambrados e vestiários com banheiros. O projeto é uma parceria entre o Governo do Estado do Ceará e as prefeituras municipais, sendo a construção realizada pela Superintendência de Obras Públicas (SOP) e financiada por secretarias como a do Esporte e Juventude (Sejuv).

Areninha Alderi Duarte Belo (Campo Do Cancão) Rua Alfa, s/n - Vila Velha Areninha Barra Do Ceará - Goiabeiras Rua dos Abolicionistas, s/n - Barra do Ceará Areninha Beira Rio – Morro do Santiago Rua Ceci, 315 - Barra do Ceará Areninha Jardim Iracema Conselheiro Lafaiete, 244 - Jardim Iracema Areninha Lagoa do Urubu (Floresta) Rua Antenor Almeida, s/n - Floresta Areninha Pirambu Av Presidente Castelo Branco, 1910 - Pirambu Areninha Campo do São Pedro Rua Larga com Rua Ana Maria e Rua Graças Alcançadas, s/n - Barra Do Ceará Areninha Carlito Pamplona Avenida Francisco Sá com Rua Dom Hélio Campos, s/n - Carlito Pamplona Areninha Carrapicho R 31, s/n com Rua Boa Vista, 23 - Vila Velha Areninha Conjunto Padre Hélio Rua Graça Aranha com Travessa Graça Aranha, s/n - Floresta Areninha Cristo Redentor Rua Santa Elisa, s/n (Altura do n° 1500 ) - Cristo Redentor Areninha Praça Beira Rio Vila Velha Rua 23 com Avenida E, s/n- Vila Velha Areninha Tancredo Neves (Vila Velha) Vasquinho Av. K, S/N - Vila Velha Areninha Campo do Atlântico Av. Costa Oeste - Pirambu

Areninha Papicu Rua Prisco Bezerra, s/n - Papicu Areninha Campo do América Rua José Vilar, s/n – Aldeota Areninha Santa Terezinha I Avenida Beira Mar, 4620 – Mucuripe Areninha Santa Terezinha II Avenida Beira Mar, 5000 – Mucuripe Areninha Praia do Futuro 01 - Serviluz Av Zezé Diogo, 2051 - Vicente Pinzón Areninha Parque Rio Branco Av Pontes Vieira, s/n - São João do Tauape

Areninha Vila União Travessa Moreira Gomes - Vila União Areninha Benfica Rua Jorge Dumar, S/N, com Avenida Eduardo Girão – Benfica Areninha Gustavo Braga Av. João Pessoa, S/N - Bom Futuro Areninha Lagoa Do Opaia Avenida Lauro Vieira Chaves, S/N - Vila União Areninha Lagoa Do Opaia II Avenida Lauro Vieira Chaves, S/N - Aeroporto Areninha Parangaba Rua Gomes Brasil, s/n – Parangaba Areninha Planalto Universo Rua Do Sol - Vila União

Areninha Antony Costa Rua Pedro Melo com Rua Hugo Vitor - Antônio Bezerra Areninha Campo do Tigrão Rua Candido Jucá com Rua Monsenhor Furtado - Rodolfo Teófilo Areninha Rodolfo Teófilo - Novo Ideal Rua Frei Marcelino, 1540 - Rodolfo Teófilo Areninha Sargento Hermínio Av Sargento Hermínio, s/n - Monte Castelo Areninha Thauzer Parente Rua Pedro Sampaio, 416 - Quintino Cunha Areninha Edgar Mendes Filho (Ypiranga) Rua Pedro Melo com Rua Salgado Filho - Antônio Bezerra Areninha Praça Raquel de Queiroz Em frente ao North Shopping - Pres. Kennedy Areninha Mãe Rainha Rua Aristides Barreto Neto, 200 - São Gerardo Areninha Joquim Nogueira Rua São Vicente de Paulo, s/n - Antônio Bezerra

Regional 5

Areninha Bom Jardim

Rua Maranguape com Rua Joao Victor, S/N - Bom Jardim

Areninha Granja Portugal - Teodoro de Castro

Rua Teodoro de Castro com Rua Duas Nações - Granja Portugal

Areninha Praça Da Juventude

Rua Emílio de Menezes com Rua Antônio Neri - Granja Portugal

Areninha Campo do Leite

Rua Nilton Montenegro, 278 – Siqueira

Areninha Praça Santa Clara

Rua Canal Norte, S/N - Bom Jardim

Areninha Bonsucesso

Rua Santa Terezinha, S/N - Bonsucesso

Areninha Praça da Juventude

Travessa Rio de Janeiro, S/N - João XXIII

Areninha 7 de Setembro

Rua da Felicidade, 87 - Siqueira

Areninha Marrocos

Rua Jardim Paroara com Rua Nubia Cavalcante

Regional 6

Areninha Coaçu

Rua São Jorge, S/N- Coaçu

Areninha Campo do Murilão

Rua Antônio Barros, S/N (Esquina com Av. Manoel Castelo Branco) - Messejana

Areninha Paulo Benevides

Rua Angélica Gurgel, 227 – Messejana

Areninha São Bernardo

Rua Cecília Meireles com Rua Nossa Senhora de Fátima, S/N - Messejana

Areninha Campo do Alto Alegre - São Bento

Rua 7, S/N com Av. Contorno Sul - São Bento

Areninha São Miguel

Rua Neném Arruda, S/N - Lagoa Redonda

Areninha Alto da Balança

Rua Capitão Aragão com Rua do Piloto, S/N - Alto Da Balança

Areninha Guajeru

Entrada do Guajeru, S/N – Guajeru

Areninha Paupina

Rua 25 De Dezembro, 714 – Paupina

Areninha Pôr do Sol

Coaçu – Coaçu

Areninha Tancredo Neves (Compl. Poliesportivo)

Travessa do Lago com Rua do Córrego - Jardim das Oliveiras

Areninha Lagoa da Messejana

Av. Jornalista Tomaz Coelho - Messejana

Areninha Paupina II

Rua Francileuda Costa, 83 - Paupina

Areninha Campo do Inter

BR 116 - Aerolandia

Areninha Praça Carlos Alberto

Rua Marcolina Ferreira - Lagoa Redonda

Areninha Mangueiral

Rua Dois com Rua Pedestre B - Lagoa Redonda

Areninha Coloral

Rua Pedro Alencar - Jardim das Oliveiras

Regional 7

Areninha Valdir Bezerra

Rua Francisca Bezerra, 231 – Sapiranga

Areninha Alvorada

Rua Conselheiro Gomes de Freitas, S/N – Sapiranga

Areninha Lagoa da Zeza

Av. Rogaciano Leite, 2580 - Luciano Cavalcante

Areninha Praia do Futuro 02

Av Clóvis Arrais Maia, 6470 - Praia do Futuro II

Areninha Campo do Canto do Rio

Av Cel. Miguel Dias, S/N - Luciano Cavalcante

Areninha Cidade 2000 I

Avenida das Castanholeiras, 155 - Manoel Dias Branco

Regional 8

Areninha Jardim União

Rua Menor Jerônimo S/N com Rua Dois de Maio – Passaré

Areninha Boa Vista - 1º de Abril

Rua 1º de Abril com Rua 2º de Abril, S/N – Boa Vista/Castelão

Areninha Boa Vista

Rua Humberto Holanda Cassundé, S/N - Boa Vista/Castelão

Areninha Campo da Rosalina (Parque II Irmãos)

Rua H, N°251 com Rua L - Parque Dois Irmãos

Areninha José Walter

Rua 69, S/N - José Walter

Areninha Parque II Irmãos

Rua C, 263 - Conjunto Jardim Itaperi - Parque Dois Irmãos

Areninha Planalto Ayrton Senna

Rua I com Rua José Augusto de Oliveira, S/N - Planalto Ayrton Senna

Areninha Serrinha

Av Silas Munguba com Rua VI, S/N – Serrinha

Areninha Vila Betânia

Rua Antônio Bandeira, 128 - Itaperi

Areninha Campo do Palito

Rua J com Rua Matadouro, S/N - Parque Dois Irmãos (Rosalina)

Areninha dos Unidos (Dendê)

Av Bernardo Manuel, S/N - Bairro Dendê

Areninha Lagoa do Passaré

Av. da Saudade, S/N - Boa Vista/Castelão

Areninha Passaré

Rua Safira, S/N com Rua Silvia Maria Peroba - Passaré

Areninha Praça da Cruz Grande

Avenida Silas Munguba com Rua VI – Serrinha

Areninha Jardim Castelão

Rua Estrada do Itaperi, s/n (esquina com Rua Sete) - Passaré

Areninha Itaoca

Rua Álvares Cabral – Itaoca

Areninha Passará

Rua Safira, S/N, com Rua Silvia Maria Peroba - Novo Barroso

Areninha Serrote

Rua Paraguaçu – Serrinha

Areninha Ômega

Rua Pe. Ascenço Gago, 31 – Serrinha

Regional 9

Areninha Barroso - Jardim Violeta

Rua Benedito Lacerda, 144 – Barroso

Areninha Barroso

Rua Daura com Maria Perdigão, S/N – Barroso

Areninha Beira Rio - Conjunto Palmeiras

Rua Alcides Gerardo, S/N - Conjunto Palmeiras

Areninha Pedras

Rua Antônio Conrado, S/N - Pedras

Areninha Santa Filomena

Rua Luciano Alves, S/N - Recanto das Flores – Jangurussu

Areninha Santa Maria

Rua Capitão Porfírio com Rua Maria Quintino, S/N – Parque Santa Maria

Areninha Sítio São João

Rua Catolé com Rua 44, S/N - Conjunto Palmeiras

Areninha Campo do Lions

Rua Domingos Alves Ribeiro, S/N com Travessa Lions – Jangurussu

Areninha dos Cajueiros

Rua Professor Paulo Freire, 50, com Rua Nunes Feijó – Jangurussu

Areninha Jangurussu (Campo do Estrela)

Rua José Pinto, 414 com Rua Maronildo de Queiroz - Jangurussu

Areninha Santa Rita

Rua B, n° 80, Conjunto Santa Rita - Barroso

Areninha Maria Tomásia

Av Cora Coralina, S/N - Jangurussu

Areninha Tamandaré

Rua Caroá, S/N - Jangurussu

Areninha Tomaz Coelho

Avenida Jornalista Tomaz Coelho, S/N - Jangurussu

Areninha Areial

Rua Verde 39, 400 - Jangurussu

Areninha Aldemir Martins

Rua Raimundo Cela, 181 - Jangurussu

Areninha São Cristóvão

Rua Gutemberg Braun - São Cristóvão

Areninha Conjunto Palmeiras II

Rua Babaçu - Conjunto Palmeiras

Areninha Real Madrid

Rua Verde 35, 248 - Jangurussu

Regional 10

Areninha Alto da Paz

Rua Marcos César, 89 - Jardim Cearense

Areninha Aracapé

Rua Miguel De Aragão, S/N – Aracapé

Areninha Campo dos Bandeirantes

Av E com Rua Ari Lobo, S/N - Parque Santa Rosa

Areninha Conjunto Esperança

Av Contorno Norte, S/N - Conjunto Esperança

Areninha Mondubim - Aracapé 2

Rua Maria Gomes de Sá, s/n, com Rua Epifânio – Mondubim

Areninha Santo Antônio – Mondubim

Rua Waldir Diogo com Av. Contorno Oeste, S/N – Mondubim

Areninha Sítio Córrego

Rua 10 com Rua 6 - Mondubim

Areninha Vila Manoel Sátiro - Campo do São Paulo

Rua Bulgária com Av. Cônego de Castro, S/N - Vila Manoel Sátiro

Areninha Conjunto Esperança (Complexo C3)

Rua Guilhermina Rocha, S/N – Mondubim

Areninha Campo Novo Mondubim / Maria Quevedo

Rua 103, S/N - Novo Mondubim

Areninha do Mondubim

Rua Quartzo com Vereadora Zélia Correia de Souza, S/N – Mondubim

Areninha Fonsequinha

Rua B, S/N - Residencial Marcos Freire - Mondubim

Areninha Campinho Seu Pedro

Rua Jatay, 611 - Mondubim

Areninha Lagoa do Mondubim

Rua Major Montenegro, 1000 - Manoel Sátiro

Areninha Lagoa do Catão

Monte Líbano, 800 - Mondubim

Areninha Parque Presidente Vargas

Rua das Cerejeiras S/N - Parque Presidente Vargas

Regional 11

Areninha Campo do Pici

Rua Miramar da Luz, S/N – Pici

Areninha Conjunto Ceará I

Av B, S/N com Av. Alanis Maria Laurindo de Oliveira (Pólo de Lazer) - Conjunto Ceará

Areninha Conjunto Ceará II

Rua 1096, s/n, esquina com Rua 1001 - Conjunto Ceará

Areninha Genibaú

Rua José Mendonça, S/N – Genibaú

Areninha Tocantins

Rua Professor Vieira, S/N com Travessa Tocantins - Autran Nunes

Areninha Conjunto Ceará III

Rua Everisto Reis, S/N - Conjunto Ceará

Areninha Deputado Roberto Mesquita

Rua Pará com Travessa Parazinho – Bela Vista

Areninha Panamericano

Rua Paraná, S/N - Panamericano

Areninha Conjunto Ceará - UV3

Rua 303 B - Conjunto Ceará

Areninha Couto Fernandes

Av. Américo Barreira, 5197 - Demócrito Rocha



Regional 12

Areninha Praça do Liceu

Rua Guilherme Rocha com Av. Filomeno Gomes, S/n - Centro