Criança assassinada na Rosalina e suspeito do crime teriam sido enterrados no mesmo túmulo em Fortaleza

Sepultamento foi nesta quarta-feira, 12, no cemitéri do bairro Bom Jardim, em Fortaleza / Crédito: Samuel Setubal

O Cemitério do Bom Jardim, administrado pela Prefeitura de Fortaleza, teria sepultado o menino Kaleb Oliveira, de 11 anos, morto a tiros na comunidade da Rosalina, no bairro Parque Dois Irmãos, no mesmo túmulo onde o homem suspeito do crime foi enterrado. O caso foi registrado nesta quarta-feira, 12. A situação causou contrangimento e revolta entre familiares e amigos, que concederam entrevista ao O POVO.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A Prefeitura de Fortaleza nega a informação dos parentes e da Associação dos Moradores da Rosalina, e afirma que os corpos não estão no mesmo jazigo, mas na mesma quadra.

"A Administração do Cemitério Parque Bom Jardim informa que o corpo do garoto Kalebe não foi sepultado no mesmo jazigo que um dos suspeitos de participação no tiroteio do Parque Dois Irmãos", informa por meio de nota. Leia mais Integrantes de facção na Rosalina possuíam informações sobre ataque e prepararam emboscada Sobre o assunto Integrantes de facção na Rosalina possuíam informações sobre ataque e prepararam emboscada O sepultamento da criança, que foi morta a tiros na comunidade da Rosalina, aconteceu com a presença da família do menino e moradores do bairro.

De acordo com a dona Francisca, presidente da Associação dos Moradores da Rosalina, a mãe da criança passou mal e desmaiou ao verificar que o corpo do menino seria colocado no mesmo túmulo do suspeito do crime. Ela descreve que a situação é de constrangimento, pois quando a família for visitar o menino no cemitério irá lembrar que o homem suspeito do crime está no mesmo túmulo. Guerra entre facções criminosas resultou na morte da criança O crime que vitimou Kaleb foi ocasionado pela guerra entre facções criminosas.

O homem citado seria da comunidade da Babilônia, no Barroso, e estava na Rosalina para um ataque da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE), no entanto os integrantes do Comando Vermelho (CV) teriam trocado tiros e dois dos invasores foram dois mortos na ação. O pai de Kaleb, que também é morador da área, foi baleado, e o menino foi atingido em seguida, mas não resistiu aos ferimentos. O velório da criança foi marcado por protestos pedindo paz. Suspeitos da ação que fugiram após o ataque foram presos. A Justiça homologou a prisão dos homens e converteu em preventiva.