Colégio público do Ceará lidera seletivas para Olímpiadas Internacionais de Astronomia

Capitão João Romário Fernandes Filho, professor de astronomia do CMCB, acompanhado dos alunos premiados / Crédito: Reprodução/ Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Rachel de Queiroz (CMCB)

O Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Rachel de Queiroz (CMCB), em Fortaleza, foi a escola pública com o maior número de alunos classificados para a etapa presencial das Seletivas para as Olimpíadas Internacionais de Astronomia de 2025. Ao todo, foram sete estudantes do ensino médio da instituição selecionados para a fase decisiva, que definirá as equipes brasileiras que representarão o País na 18ª International Olympiad of Astronomy and Astrophysics (IOAA), na Índia, e na 17ª Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica (OLAA), em local a ser definido.

Os discentes são Ana Sofia da Silva Carneiro, Erila Yasmin Gomes Monteiro, Gabriel Cavalcante de Oliveira, Joyce Lima Paula, Pedro Rios de Castro, Ruan Queiroz Monteiro e Sergio Henrique Soares Noronha.

A seleção se deu com base no desempenho aferido na 27ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) de 2024 e nas provas online da fase inicial das Seletivas. Os estudantes enfrentarão desafios teóricos e práticos, incluindo provas de observação do céu e uso de cartas celestes. A etapa presencial ocorrerá no Hotel Fazenda Ribeirão, em Barra do Piraí (RJ), entre os dias 10 e 13 de março de 2025. O capitão João Romário Fernandes Filho, professor de astronomia do CMCB, destaca o caráter multidisciplinar da astronomia por envolver história, geografia, matemática, física, química e biologia.

“É uma grande alegria contar com esse resultado. O fruto de um trabalho que a gente já faz há oito anos na escola, dando um lugar de destaque à astronomia dentro do currículo”, comemora. Ele caracteriza a escola pública com um âmbito de recursos reduzidos, mas que consegue captar jovens para levar estas conquistas com garra. O professor destaca a importante parceria com a Secretaria da Educação do Governo do Estado do Ceará (Seduc) para conseguir concretizar a etapa presencial em Barra do Piraí, interior do Rio de Janeiro. “A gente precisa do patrocínio da Seduc. São R$1.300 reais de inscrição por pessoa. No ano passado, conseguimos. Então, esperamos que seja possível novamente”, diz. Através de nota, a Seduc afirmou que deverá haver investimento na participação de quatro escolas, com oito alunos e quatro professores. "Para representar o Colégio do Corpo de Bombeiros, participam três alunos e um professor orientador", destacou.

Segundo João Romário, o CMCB ganhou mais de 700 medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia, junto com a Mostra Brasileira de Foguetes e a Olimpíada Nacional de Ciências, ao longo das participações. De acordo com o Colégio, este é o quarto ano consecutivo que conquistam vagas na fase presencial da seleção. Unidade de ensino tem programa de preparação para o evestibular para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) Além de se consolidar nas áreas astronômicas, a escola integra o Programa Prepara ITA, uma iniciativa do Governo do Ceará voltada à capacitação de alunos para o concorrido Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Atualmente, o CMCB conta com três turmas ITA no ensino médio, sendo duas do 1º ano e uma do 2º ano, totalizando cerca de 100 alunos.