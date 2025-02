Torcidas organizadas: 82 presos são escoltados em dois ônibus até complexo penitenciário

Escolta com os presos integrantes de torcidas organizadas saiu da Delegacia de Capturas (Decap) / Crédito: reprodução/vídeo

Oitenta e duas pessoas autuadas por crimes horas antes do Clássico-Rei do último fim de semana foram escoltadas em dois ônibus para o complexo penitenciário na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Condução aconteceu na segunda-feira, 10, e os detidos devem responder por crimes de tumulto, lesão corporal, associação criminosa e resistência. Os conflitos antes da partida foram protagonizadas por integrantes de torcidas organizadas e 120 pessoas chegaram a ser capturadas. Dessas 117 pessoas continuaram detidas após a audiência de custódia e os adultos (82) foram escoltados da Delegacia de Capturas (Decap) para o Complexo.

Confrontos com a Polícia Militar foram flagrados na avenida Osório de Paiva, no bairro Canidezinho, mas também houve confusão nos bairros da Parangaba, Messejana, Jardim das Oliveiras e Maraponga.

Na avenida Osório de Paiva, um policial foi atingido com uma pedra na cabeça e necessitou de atendimento médico. Os grupos se degladiavam nas vias arremessando pedaços de madeira e pedras. A maior parte não usava uniformes das torcidas. Inicialmente, 115 pessoas foram conduzidas à Delegacia de Combate às Organizações Criminosas Organizadas (Draco). Quatro pessoas foram presas mediante cumprimento de mandado de prisão, entre elas um ex-presidente da torcida organizada do Ceará. Ao todo foram 82 adultos e 27 adolescentes. Houve audiência de custódia no domingo, 9, e os adultos tiveram as prisões em flagrante homologadas e convertidas em preventivas. As famílias dos torcedores se aglomeravam no domingo em frente à Delegacia de Capturas (Decap) no intuito de obter informações sobre filhos e companheiros que haviam sido detidos.

Reunião decidiu sobre autuação no crime de associação criminosa

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) acompanhava a aplicação das medidas contra torcidas organizadas cearenses. No dia 5 de fevereiro, a torcida Movimento Organizado Força Independente (MOFI) foi impedida de ter acesso ao estádio Presidente Vargas na partida entre Ceará e CSA pela Copa do Nordeste. Em reunião com o Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor, no dia 4 de fevereiro, o Nudtor havia se reunido com o Comando das Polícias Civil e Militar e com o Ministério Público Federal para planejar atuação das forças de segurança e foi reforçado na reunião que os envolvidos em brigas dentro e fora dos estádios poderiam responder por crime de associação criminosa.