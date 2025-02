Horários de estacionamento na Zona Azul são reduzidos em diversos pontos de Fortaleza; confira

A Praça da Gentilândia é um dos pontos onde há mudança; sinalização deve ser alterada até o fim do mês / Crédito: Samuel Setubal

Os horários do sistema de estacionamento rotativo em Fortaleza, conhecido como Zona Azul, foram reduzidos em diversos pontos da Capital, desde o dia 1º de fevereiro. No início do mês, a mudança já tinha sido anunciada para as vagas disponíveis na avenida Beira Mar, que passou a funcionar das 8h às 22h. Leia mais | Horário da Zona Azul na Beira Mar é modificado



As alterações estendem os horários que os frequentadores podem utilizar as vagas sem a necessidade de ativar o cartão da Zona Azul. Nas redes sociais, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), declarou que essa era "uma demanda antiga dos atletas e consultorias esportivas. Agora, todos terão mais tempo e comodidade para realizar os treinamentos matutinos".

Além da Beira Mar, estão sendo contemplados com a mudança o entorno das praças Luiza Távora, Messejana, Gentilândia e João Gentil bem como o Parque do Cocó. Agora, em vez de começar às 7h da manhã, o funcionamento inicia às 8h. Atualmente, a cidade conta com aproximadamente 6 mil vagas rotativas distribuídas em diferentes regiões, conforme a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). Em nota, o órgão informou que as mudanças ocorrem preferencialmente nos locais em que a ocupação e uso do solo tem predominância em comércio e serviços. Segundo a AMC, o objetivo das alterações é facilitar a prática de esportes e atividades ao ar livre, garantindo mais flexibilidade para quem se exercita nas primeiras horas do dia. O órgão informou ainda que está sendo avaliada a modificação dos horários nos períodos da tarde e da noite.

Confira os locais e os novos horários: Entorno da Praça Luiza Távora Rua Carlos Vasconcelos, entre a avenida Santos Dumont e a rua Costa Barros (Dias úteis, de 8h às 19h; aos sábados, de 8h às 14h) Parque do Cocó Avenida Padre Antônio Tomás (Dias úteis, de 8h às 19h; aos sábados, de 8h às 14h) Entorno da Praça de Messejana

Rua Joaquim Bezerra/rua Tenente Jurandir de Alencar/rua Capitão Afrânio (Dias úteis, de 8h às 19h; aos sábados, de 8h às 14h) Entorno das Praças da Gentilândia e João Gentil Rua Marechal Deodoro/rua Paulino Nogueira/rua Santo Antônio/Rua Interna/rua Waldery Uchôa/rua Nossa Senhora dos Remédios (Dias úteis, de 8h às 19h) Moradores acreditam que mudanças devem fomentar a prática de atividades físicas e aumentar a sensação de segurança Voltando à rotina de caminhadas na Praça da Gentilândia, localizada no bairro Benfica, a assistente social Talita Cumme, 30, e a aposentada Ednar Gomes, 76, acreditam que a mudança nos horários da Zona Azul pode aumentar o fluxo de pessoas no local durante a manhã. Para elas, a mudança pode ajudar a promover uma maior sensação de segurança aos praticantes de atividades físicas no local.