Zona Azul gera debate em Barbalha: prefeito reafirma oposição ao sistema

De acordo com o prefeito, a empresa responsável pela Zona Azul no passado apresentou problemas graves, como cobranças indevidas e falta de responsabilidade. “Nós tivemos uma experiência muito ruim. A empresa cobrava de forma indevida da população. Então, não temos planejamento, pelo menos agora, de continuar com a Zona Azul”, declarou Guilherme Saraiva.

O prefeito reeleito de Barbalha, Guilherme Saraiva (PT), abordou em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, na manhã desta terça-feira, 17, uma das questões mais polêmicas do município: a retomada da Zona Azul, sistema de estacionamento rotativo. Durante a conversa, Saraiva reafirmou a posição contrária da gestão em relação à continuidade do modelo atual, que, segundo ele, trouxe uma experiência negativa para a população.

A declaração vem em um momento em que municípios vizinhos, como Juazeiro do Norte, já preparam licitações para implementar ou retomar a Zona Azul em 2025, uma medida que visa organizar o fluxo de veículos e garantir a rotatividade no uso das vagas públicas. Em Barbalha, a oposição ao modelo atual reflete uma preocupação em buscar alternativas que não penalizem os cidadãos.



Mandato e plano de gestão



Reeleito com 58,19% dos votos válidos (23.970 votos), Guilherme Saraiva assumirá em janeiro de 2025 para seu segundo mandato consecutivo, com metas que ele afirmou que incluem melhorias significativas na infraestrutura, saúde e educação. Segundo o prefeito, o novo período será marcado por uma gestão mais assertiva e planejada, aproveitando a experiência adquirida no primeiro mandato. “Vamos ouvir as comunidades, entender suas necessidades e entregar um governo com mais dedicação e planejamento”, afirmou.



Sobre a composição do secretariado, Saraiva adiantou que pastas como Infraestrutura, Obras e Secretaria de Governo, continuarão sob a mesma liderança, enquanto pastas estratégicas, como Saúde e Educação, ainda estão em processo de definição. “Queremos ouvir as pessoas, entender as demandas de cada localidade e, a partir daí, entregar soluções mais eficazes para os próximos quatro anos”, destacou o gestor.