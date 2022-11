Prefeitura busca empresas para modernizar sistema de 6 mil vagas de Zona Azul

A Prefeitura de Fortaleza está selecionando empresas que queiram realizar estudos de viabilidade para a modernização, operação, manutenção e fiscalização do serviço de estacionamento pago (Zona Azul) nas vias e logradouros da cidade. A ação foi divulgada em edital publicado nessa segunda-feira, 21.

O requerimento para realização dos estudos deve ser apresentado em até 30 dias após a publicação do edital, no endereço da Central de Licitações de Fortaleza (CLFor).

A autorização será concedida para até três empresas interessadas, após avaliação de suas experiências técnicas. As empresas deverão elaborar estudos de modelagem técnico-operacional, econômico-financeira e jurídica para realização de melhorias nos mais de 6 mil pontos de estacionamento Zona Azul que estão distribuídos por vários bairros de Fortaleza.

O edital é de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI). "O objetivo é receber do mercado ideias para aprimorar o nível de serviço atual de estacionamento rotativo pago nas vias públicas, desonerar a Prefeitura, modernizar o sistema, implantar medidas de apoio à fiscalização, e com isso, contribuir diretamente para a melhorias da mobilidade urbana e a maior racionalização do viário urbano", o secretário do Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Nogueira.

De acordo com o representante da pasta, a expectativa também é de realizar a ampliação gradual do número de vagas para os próximos anos. O prazo para apresentação dos estudos é de até 60 dias, após a publicação da autorização no Diário Oficial do Município (DOM)

Estacionamento rotativo

O Estacionamento Rotativo é um dos principais instrumentos para a melhor engenharia de tráfego urbano. O atual sistema adotado, denominado Zona Azul, tem demarcações espalhadas em toda a cidade e a sua implantação ocorre preferencialmente nos locais em que a ocupação e uso do solo tem predominância em comércio e serviços. Em geral, próximo aos grandes centros comerciais.

Os espaços contam com toda a sinalização, que mostra as regras para a utilização e funcionamento do local, além de aplicativos para a utilização do serviço, gerando a melhor experiência aos usuários. Atualmente, a capital cearense dispõe de 6.194 vagas no total.

O funcionamento do Zona Azul Fortaleza varia de acordo com o dia da semana, a região e a hora do dia. Atualmente, o valor oficial praticado é de R$ 2, que não deve ser alterado. O tempo de permanência pode variar de acordo com a região do estacionamento, dia e horário.

Serviço

Edital para seleção de empresas para estudos de melhorias do Zona Azul

Entrega do requerimento: na Central de Licitações de Fortaleza

Atendimento: segunda a sexta-feira

Horário: 8h30 à 11h30 e 13h30 à 16h30 (dias úteis)

Endereço: Avenida Heráclito Graça, 750 - Centro

E-mail: licitacao@fortaleza.ce.gov.br

Telefone: (85) 3452-3483

Acesse o site da seletiva

Clique aqui para conferir o edital do PMI



