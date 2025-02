Homem é preso em Fortaleza com 2,5 toneladas de mercadorias extraviadas

/ Crédito: Reprodução/Polícia Civil do Estado do Ceará

Um homem de 32 anos foi preso durante a última quinta-feira, 6, suspeito de extraviar cargas obtidas junto a pequenos e médios empreendedores de Fortaleza. A captura foi feita em flagrante no bairro Conjunto Esperança, onde o material era revendido em um estabelecimento comercial.

Segundo informações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), a prisão é fruto de investigação iniciada em novembro do ano passado, quando diversos fornecedores da Capital denunciaram uma empresa que estaria adquirindo produtos e sumindo com os mesmos sem realizar o pagamento.