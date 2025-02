Justiça determina que operadora de saúde pague R$ 12 mil à família que teve plano cancelado

Unimed Fortaleza afirma que irá contestar novamente da decisão da Justiça e que "age em conformidade com a legislação". Caso foi apreciado na 4ª Câmara de Direito Privado

O Judiciário cearense determinou que a Unimed Fortaleza pague o valor de R$ 12 mil de reparação por danos morais à uma família que teve o plano de saúde cancelado após enfrentar problemas cadastrais. De acordo com o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), caso foi apreciado pela 4ª Câmara de Direito Privado.

Conforme órgão, desde 2013 a família era beneficiária do plano de saúde empresarial e, em 2022, precisou trocar o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) cadastrado. Na ocasião, no entanto, clientes foram informados de que alteração só seria realizada "passados seis meses de existência do novo CNPJ".